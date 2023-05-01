Дасаев рассказал, почему его удивило попадание Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал свое высказывание о том, что ему непонятно, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей мира.

«Да я рад, что Игоря включили в этот список, но есть вратари, которые были лучшими в мире и завоевали Кубки мира, но их не вписали: Шумахер, Дзофф. Поэтому так и сказал. Не знаю, кто это делал, но выбрали в итоге Игоря, чему я рад», — приводит Sport24 слова Дасаева.

Акинфеев и Дасаев вошли в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. Дасаев занял 37-е место, а голкипер ЦСКА — 47-е.