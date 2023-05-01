Ринат Дасаев назвал задачу «Спартака» на этот сезон чемпионата России

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о текущем сезоне чемпионата России.

— Следите ли вы за РПЛ? «Зенит» окончательно чемпион?

— Думаю, да. «Зенит» — окончательно чемпион и фаворит этого сезона, — приводит Sport24 слова Дасаева.

— А что случилось со «Спартаком»?

— Не знаю. У каждой команды бывает спад и в «Спартаке» он тоже есть, но сейчас все потихоньку исправляется. Думаю, красно-белые могут бороться за второе место. Серебро — хороший результат.

— Что делать с Абаскалем?

— Пусть решает начальство и руководство «Спартака».

После 25 туров «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ (61 очко), «Спартак» идет на 3-й строчке (49 баллов).