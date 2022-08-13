Данил Степанов в ближайшее время перейдет в «Сочи»

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов в ближайшее время перейдет в «Сочи», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сумма сделки составит около 20 миллионов рублей. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Степанов забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за туляков во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.