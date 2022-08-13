Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Мы прибавляем. В прошлом матче мы создали много моментов, продолжали играть в свой футбол, несмотря на быстрый пропущенный гол со стандарта. Сегодня не планируем отходить от своей игры», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

«Крылья Советов» после четырех туров набрали 4 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с двумя очками располагается на 14-й строчке.

Матч между железнодоржиками и «Крыльями Советов» пройдет на стадионе «РЖД Арена» 13 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.