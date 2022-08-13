«Галатасарай» и «Спартак» ведут переговоры по возможному трансферу Николсона

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может стать игроком «Галатасарая», сообщает журналист Ягиза Сабунджуоглу.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры по возможному переходу 25-летнего футболиста.

В этом сезоне РПЛ Николсон принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее издание MSV Foot сообщило, что Николсон может перейти во французский «Нант».

«Спартак» после четырех туров занимает второе место в РПЛ, набрав 10 очков.