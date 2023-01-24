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Круговой: «Я удивился уходу Ловрена, у нас с ним были нормальные отношения»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Я удивился уходу Ловрена. Но он провел хороший чемпионат мира, поэтому и пришло предложение. Для него это хорошая возможность. Вернулся туда, где начиналась его европейская карьера. У нас с ним были нормальные отношения», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Питерский клуб возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-udivilsya-ukhodu-lovrena-u-nas-s-nim-byli-normalnye-otnosheniya-222294/
Данил Круговой
Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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