Круговой: «Я удивился уходу Ловрена, у нас с ним были нормальные отношения»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Я удивился уходу Ловрена. Но он провел хороший чемпионат мира, поэтому и пришло предложение. Для него это хорошая возможность. Вернулся туда, где начиналась его европейская карьера. У нас с ним были нормальные отношения», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Питерский клуб возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.