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Сегодня, 12:14

В РФС ответили на вопрос об уровне дохода профессиональных клубов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос об изменении уровня доходов профессиональных клубов.

«У каждого клуба и у каждой лиги своя история с доходами. Опыт футбола и РФС показывает, что спонсоры отнеслись с большим пониманием к сложившейся ситуации в отечественном спорте. Резкого проседания доходов у клубов мы пока не видим. У нас впереди оценка финансовых документов профессиональных футбольных клубов за 2022 год. Клубы, которые имеют долгое историческое развитие, опасений никаких не высказывают. Но тем не менее важно иметь дополнительные источники дохода», — сказал Рогачев.

РФС
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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