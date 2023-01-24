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Сегодня, 12:00

Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгений Савин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболиста и блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.

Дело на Савина было заведено 23 января, которое будет рассмотрено в Тверском суде Москвы. Дата проведения заседания неизвестна.

Также сообщается, что бышему форварду грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В апреле 2022-го блогер опубликовал видео на своем YouTube-канале с участием украинских футболистов. В мае прошлого года экс-нападающий «Крыльев Советов» покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

Ранее 38-летний Савин выступал за «Тюмень», «Луч», тульский «Арсенал», «Урал», «Томь», «Крылья Советов», «Амкар» и «Анжи».

Источник: https://t.me/tass_agency/177835
Евгений Савин
Футбол
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3
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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Квинси Промес

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Краснодар

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