Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Экс-футболиста и блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.

Дело на Савина было заведено 23 января, которое будет рассмотрено в Тверском суде Москвы. Дата проведения заседания неизвестна.

Также сообщается, что бышему форварду грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В апреле 2022-го блогер опубликовал видео на своем YouTube-канале с участием украинских футболистов. В мае прошлого года экс-нападающий «Крыльев Советов» покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

Ранее 38-летний Савин выступал за «Тюмень», «Луч», тульский «Арсенал», «Урал», «Томь», «Крылья Советов», «Амкар» и «Анжи».