Данил Глебов прибыл на сбор «Динамо»

Новичок «Динамо» Данил Глебов прибыл в ОАЭ, где команда проходит зимние сборы.

Хавбек перешел в московский клуб из «Ростова» в четверг, 20 февраля, — в последний день зимнего трансферного окна в РПЛ.

Глебов подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2030 года. Он выступал за «Ростов» с января 2019 года.