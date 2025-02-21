ЦСКА отзаявил Зделара на сезон-2024/25

Полузащитник Саша Зделар исключен из заявки ЦСКА на сезон-2024/25 в чемпионате России. По информации сайта РПЛ, 29-летний серб был отзаявлен клубом еще 19 февраля.

Ранее появилась информация, что футболист, которым интересовались саудовские клубы, может продолжить карьеру в «Зените».

Зделар играл за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.