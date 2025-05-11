Глебов после победы над «Спартаком»: «Сегодня на поле была одна команда»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов после победы в матче 28-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:0) кратко прокомментировал результат для Telegram-канала РПЛ.

«Сегодня на поле была одна команда», — сказал хавбек.

«Динамо» (53 очка) благодаря этой победе обошло «Спартак» (51) в турнирной таблице чемпионата и поднялось на четвертое место.