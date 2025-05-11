Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 мая, 21:53

Глебов после победы над «Спартаком»: «Сегодня на поле была одна команда»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов после победы в матче 28-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:0) кратко прокомментировал результат для Telegram-канала РПЛ.

«Сегодня на поле была одна команда», — сказал хавбек.

«Динамо» (53 очка) благодаря этой победе обошло «Спартак» (51) в турнирной таблице чемпионата и поднялось на четвертое место.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

Источник: https://t.me/premierliga/31997
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Gordon

    Не странно, а нормально. Действительно, отличное судейство. И ничего он не жалел - всё по делу - и показанные карточки, и не показанные. Обеим командам в равной степению

    12.05.2025

  • Gordon

    Прекрасное судейство. Вообще ни одного вопроса кроме того, что пеналь сам не увидел, но там непросто было. Один только косяк - Станковича надо было раньше наказывать и Гусева удалить за откидку мяча, но это мелочи.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Что странно,так это хорошее судейство.Судья жалел карточки спартаковцам!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зачем у вас невэста увадить?

    12.05.2025

  • Феликс_Забанен

    наша отвратная игра никак не отменяет безобразное судейство

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это нужно у Миши Игнатова спросить и у Ливая. С Ливаем понятно - не дал Лунев. который, на мой взгляд, лучший игрок матча у вас. А вот Миша..... Можно наверное и не спрашивать.

    12.05.2025

  • alekdixon

    Менты распонтовались.Уже их не остановить.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Да уж,спартак он такой!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Забили пару голов,стали играть от обороны.Это нормально,физики не хватило.Был бы Личка пропустили бы три!Что же вы то не забили,кто не дал?

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Судья должен был дать три пенальти за одну игру рукой!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Карраскаль вас победил!Ура!

    12.05.2025

  • Вася

    статистика после матча 40\60, это при том, что динамо время тянуло, а спартак торопился! если только судейская!!!

    12.05.2025

  • Вася

    какая???

    12.05.2025

  • анатолий еремин

    А какая разница где был бы Станкович,на скамейке или на трибуне придумали господа журналисты ерунду .Бесков всегда на трибуне сидел ивыигрывал ичемпионаты СССР и кубки СССР и России. Романцев и лобановский тоже никогда соскамейки не вставали и выиграли тучу наград. А Сэкс ваш никогда Спартаковским не был. Он только использует имя Спартака в своих корыстных целях. А умные люди еще до матча понимали что нам ничего не светит,когда Карраскаля отмазали стало понятно что судьи нас задушат

    12.05.2025

  • Gordon

    Даже не знаю, что хуже. Истерика Станковича или вот эти понты. По игре "Динамо", конечно, в целом лучше было. Не на +2, но победу однозначно заслужили, спору нет. А вот это - стыд какой-то.

    11.05.2025

  • Gordon

    Да прекрати, не позорься. Я сам за "Спартак", если что.

    11.05.2025

  • Gordon

    Ты сам с собой разговариваешь, ещё и во множественном числе? Беда... :)

    11.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Еле отбились во втором тайме Одна команда)))). Смешно. Болельщики Динамо: у вас сегодня правда удался супер матч с потрясающей игрой?

    11.05.2025

  • Злой дядька

    Что-то Даня самокритичен. Команда арбитров была, согласен.

    11.05.2025

  • alekdixon

    Как выиграют сразу короли,а продуют язык из жопы не вытаскивают.

    11.05.2025

  • андрей михайлович

    хватит визжать свиньи, сегодня даже ваш Сэкс написал что Станковича нужно было удалять в первом тайме!

    11.05.2025

  • rac135

    ГЛЕБОВ «Сегодня вместе с решалами на поле была одна команда»

    11.05.2025

  • Феликс_Забанен

    а точнее - судейская бригада после этого матча Динамо обязано женится на Сухом и Левникове

    11.05.2025

    • «Динамо» обыграло «Спартак», бело-голубые обошли красно-белых в таблице РПЛ

    «Факел» считает, что его лишили двух пенальти в матче с «Локомотивом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости