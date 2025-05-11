«Факел» считает, что его лишили двух пенальти в матче с «Локомотивом»

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб планирует обратиться в ЭСК по поводу двух моментов матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

На 8-й минуте хавбек железнодорожников Сергей Пиняев выставил локоть в сторону и попал Вячеславу Якимову по лицу. На 21-й минуте ситуация практически повторилась, но теперь уже защитник «Локомотива» Егор Погостнов отмахнулся рукой и попал в лицо Алексею Каштанову.

Оба момента случились в штрафной столичной команды, однако арбитр Евгений Кукуляк ошибочно, как считают в «Факеле», не назначил пенальти ни в одном из эпизодов. ВАР также решили не вмешиваться в ход игры.

После поражения от «Локомотива» «Факел» лишился шансов на то, чтобы сохранить место в РПЛ. Команда из Воронежа занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 16 очками.