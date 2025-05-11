«Динамо» обыграло «Спартак», бело-голубые обошли красно-белых в таблице РПЛ

«Динамо» дома победило «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0. Голы забили Хорхе Карраскаль (пенальти) и Данил Глебов.

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче РПЛ впервые с августа 2022 года. Бело-голубые набрали 53 очка и поднялись на 4-е место в таблице чемпионата России-2024/25.

Красно-белые опустились на 5-ю строчку — 51 очко. Команда Деяна Станковича проиграла в трех из последних пяти матчей в РПЛ.