Даниил Уткин: «Я действительно принял ислам»

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин подтвердил информацию о том, что принял ислам.

«Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого — в «Ростове». Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду», — цитирует 25-летнего хавбека matchtv.ru.

Уткин отметил, что не собирается делать достоянием общественности свою личную жизнь.

В сезоне-2024/25 Уткин в 28 матчах за «Ахмат» забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Права на него принадлежат «Ростову» — контракт действует до 30 июня 2027 года. В «Ахмате» он играл на правах аренды.