2 июля, 00:39

Даниил Уткин: «Я действительно принял ислам»

Павел Лопатко

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин подтвердил информацию о том, что принял ислам.

«Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого — в «Ростове». Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду», — цитирует 25-летнего хавбека matchtv.ru.

Уткин отметил, что не собирается делать достоянием общественности свою личную жизнь.

В сезоне-2024/25 Уткин в 28 матчах за «Ахмат» забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Права на него принадлежат «Ростову» — контракт действует до 30 июня 2027 года. В «Ахмате» он играл на правах аренды.

Источник: matchtv.ru
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valekka

    "Не хочу говорить,но должен вам сказать!!":joy::joy::joy:

    02.07.2025

  • zg

    Да плевать всем на твою личную жизнь!Играть начни-"подающий надежды"!

    02.07.2025

  • rustov

    это личное дело каждого...

    02.07.2025

  • Исрапил Калянов.

    а при чём тут это?

    02.07.2025

  • Вячеслав Шипилов

    ПНХ .

    02.07.2025

  • С детства за Уралмаш!

    У Спринта опять припадок сопливого бешенства, берегитесь!

    02.07.2025

  • Medovar

    Попал в клуб прозелитов ислама, а там: и Майк Тайсон, и Квинси Промес, и Александр Емельяненко...

    02.07.2025

  • Medovar

    Это только иудеи могут менять свое вероисповедание по несколько раз в течение жизни, в христианстве такие обращенцы-возвращенцы не нужны. Но он ведь и не христианин, а иудей скорее всего.

    02.07.2025

  • Medovar

    Мог бы сказать, что не хочет распространяться на эту тему, но, видимо, дал обет всегда прославлять свою веру.

    02.07.2025

  • Манатов Манатов

    :thumbsup_tone1:

    02.07.2025

  • ёzhic8

    Не ходите, дети, в Африку гулять

    02.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Потом и буддистом побудет

    02.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Батюшка говорит, что за тех, кто поменял Веру Христову на иную веру, нужно молиться, чтобы Господь даровал прозрение, и через покояние вернул р.Б. Даниила ко Христу:pray:

    02.07.2025

  • александр Тарасов

    Ну хоть болт покажи! Интересно же.

    02.07.2025

  • Gordon

    Исчезни

    02.07.2025

  • Фрей фе

    Жить надо в Вере своего отца. И умирать тоже.

    02.07.2025

  • Mitlixx

    Утка дебил

    02.07.2025

  • 1 JAMAL

    Карьера в Грозном не проходит даром, вот Уткин и камингаут сделал:expressionless:

    02.07.2025

  • Алексей 11

    Христопродавец!

    02.07.2025

  • merniloskut

    Христапродавец!(((

    02.07.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Не собираюсь ничего разжигать, но... был о нем лучшего мнения.

    02.07.2025

  • Паснаход

    тупой вопрос т. к. журналист поинтересовался, очевидно причём сделал Уткин это давно, а выяснилось только сейчас

    02.07.2025

  • Bavz

    Вот-вот. Но, похоже, Уткину очень-очень хотелось об этом рассказать.

    02.07.2025

  • oykc

    А зачем тогда эта новость в газете, если Уткин не хочет делать достоянием общественности свою личную жизнь?

    02.07.2025

    • Дзюба объяснил, почему он и Овечкин продолжают карьеры

    Арбитр Карасев считает прошедший сезон РПЛ самым неудачным в карьере
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

