2 июля, 08:44

Арбитр Карасев считает прошедший сезон РПЛ самым неудачным в карьере

Сергей Ярошенко

Арбитр Сергей Карасева подвел для себя итоги прошедшего сезона РПЛ.

«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ. Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Потом вроде вышел, допустил ошибку, психология включается. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось. Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный», — цитирует Карасева ТАСС.

46-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года он является судьей ФИФА.

Источник: ТАСС
  • shpasic

    вы карасёв продаёте?

    02.07.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А то,что своими решениями убивал команды,перекраивал турнирную таблицу,удалял игроков?Не мог перерыв в карьере сделать,если не идёт?Самый худший судья!Не скрывает предвзятость!Всех надо проверять на полиграфе!

    02.07.2025

  • rac135

    КАРАСЕВ «Оцениваю сезон как неудачный для себя» Видимо, Карасев считает, что за свои «ошибки» надо было брать больше) PS «Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023

    02.07.2025

