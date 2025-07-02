Арбитр Карасев считает прошедший сезон РПЛ самым неудачным в карьере

Арбитр Сергей Карасева подвел для себя итоги прошедшего сезона РПЛ.

«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ. Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Потом вроде вышел, допустил ошибку, психология включается. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось. Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный», — цитирует Карасева ТАСС.

46-летний Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года он является судьей ФИФА.