1 июля, 22:24

Дзюба объяснил, почему он и Овечкин продолжают карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что продолжает карьеру ради того, чтобы оставить наследие в спорте, как и хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.

В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной, Овечкин — лучшим снайпером НХЛ.

«Мы спорту уделили все свое детство, молодость и всю свою зрелость. Поэтому сейчас играем просто за свое наследие, получаем от этого удовольствие», — приводит ТАСС ответ Дзюбы на вопрос о своей и Овечкина мотивации продолжать карьеру.

В июне 36-летний Дзюба продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/26.

Соглашение 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до лета 2026 года.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Артем Дзюба
