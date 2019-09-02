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«Цвет настроения — черный». «Спартак» обвиняют в расистском баннере

11:08
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Болельщики «Спартака» на матче восьмого тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) вывесили баннер с надписью: «Цвет настроения — черный» и эмблемой «Зенита». Фото опубликовал twitter-аккаунт Makc. Его автор считает баннер расистским.

Кроме супергола Жиркова, вспомнить нечего. Рабинер — о матче «Спартак» — «Зенит»

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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