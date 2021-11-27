Экс-футболист сборной России Широков ожидает упорную борьбу в матче ЦСКА — «Зенит»
Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит».
«У ЦСКА есть небольшой спад, но он связан не с игрой, а с набором очков. Не вижу, чтобы игра как-то менялась в худшую или лучшую сторону у армейцев. Повторение результата в матче со «Спартаком» у «Зенита» не будет. Они играют на выезде. В прошлый раз в Москве ЦСКА и «Зенит» показали очень плотный футбол. ЦСКА последние два матча не выиграл, им нужно реабилитироваться, где же, если не дома? Думаю, что будет упорная борьба в предстоящей встрече», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 ноября 2021 года на стадионе ВЭБ Арена (Москва). Начало — в 20:00 по московскому времени.
ЦСКА с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 33 балла и первая строчка.
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