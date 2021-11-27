Властимил Петржела: «Зенит» намного лучше ЦСКА, должны завтра их победить»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ сине-бело-голубых против ЦСКА.
«Думаю, «Зенит» должен победить. Это будет красивый матч, потому что ЦСКА будет играть дома, будет атаковать. Но не стоит забывать, что «Зенит» имеет топовых игроков, да и в целом команда намного лучше ЦСКА. Они профессионалы, успели восстановиться после Лиги чемпионов и смогут показать хорошую игру», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 ноября 2021 года на стадионе ВЭБ Арена (Москва). Начало — в 20:00 по московскому времени.
ЦСКА с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 33 балла и первая строчка.
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