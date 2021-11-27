Ветеран ЦСКА считает, что ничья в матче с «Зенитом» будет хорошим результатом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ красно-синих против «Зенита».
«Зенит» сейчас в хорошей форме, а ЦСКА в разобранном состоянии. Учитывая, что армейцы играют на своем поле, должны хотя бы ничью отстоять. Если ЦСКА сыграют вничью, то это уже будет хорошим результатом. Нападение у питерцев очень агрессивное. Они могут забивать и любят это делать. У армейцев нет ничего интересного впереди. Бывают моменты, но очень редко. Надежда обычно на одиннадцатиметровый или на штрафной. Реальных угроз нападение ЦСКА не представляет", — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 ноября 2021 года на стадионе ВЭБ Арена (Москва). Начало — в 20:00 по московскому времени.
ЦСКА с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 33 балла и первая строчка.
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