ЦСКА — «Зенит»: Кукуян поторопился указать на 11-метровую отметку. Фернандес был в офсайде

На 65-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» арбитр Павел Кукуян указал на 11-метровую отметку в штрафной площади армейцев, но уже через одну секунду отменил свое решение.

ЦСКА — «Зенит».

Произошло это потому, что он получил сигнал от второго ассистента — Владимир Миневич зафиксировал положение «вне игры» у Марио Фернандеса.

ЦСКА — «Зенит».

Бывший футболист красно-синих в момент паса партнера действительно забежал за линию офсайда.

ЦСКА — «Зенит».

Нужно отметить, что в этом туре Кукуян работал не со своими ассистентами — его помощниками чаще выступают Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов.