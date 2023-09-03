ЦСКА — «Зенит»: Дуглас Сантос сравнял счет в концовке матча
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос забил на 88-й минуте матча 7-го утра РПЛ против ЦСКА — 1:1.
Защитник сине-бело-голубых Страхиня Эракович навесил с углового, защитник армейцев Виллиан Роша заблокировал удар. Дуглас набежал и головой отправил мяч в угол ворот.
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|
3
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|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
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|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
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|12
|
6
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
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|
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|7
|1
|2
|4
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|
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|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
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Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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