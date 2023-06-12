ЦСКА заработал за прошедший сезон больше призовых, чем «Зенит»

ЦСКА по итогам РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2022/23 заработал 1,226 миллиарда рублей призовых, информирует Metaratings.ru.

Отмечается, что из них 300 миллионов армейцы получили за выступление в Кубке.

«Зенит» суммарно заработал в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны 1,197 миллиарда рублей, что является вторым показателем в России после ЦСКА. Третий в списке «Спартак» — 980,1 миллиона рублей.

В пятерку лидеров по призовым также вошли «Ростов» (866,7 миллиона) и «Краснодар» (800,7 миллиона).