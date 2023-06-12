«Спартак» не готов платить Глебову свыше 1,5 миллиона евро в год, полузащитник хотел бы получать больше

Одним из препятствий для перехода полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Спартак» являются финансовые требования игрока. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Глебов хотел бы зарабатывать в московской команде 1,8-2 миллиона евро за сезон. «Спартак» готов предложить ему контракт с зарплатой 1,2-1,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» считают высокой цену, которую «Ростов» запрашивает за полузащитника. Однако ростовский клуб готов продать Глебова дешевле, если найдет соответствующую замену.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе «Ростова» 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.