ЦСКА — «Урал»: Карраскаль забил с пенальти
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти в начале второго тайма — 2:0.
Одиннадцатиметровый заработал сам Карраскаль. Футболист вышел один на один с голкипером, обвел вратаря, но Илья Помазун сбил его в штрафной.
Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал вратарю за это нарушение желтую карточку.
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|
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|0
|0
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|
ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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