ЦСКА — «Урал»: Карраскаль забил с пенальти

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти в начале второго тайма — 2:0.

Одиннадцатиметровый заработал сам Карраскаль. Футболист вышел один на один с голкипером, обвел вратаря, но Илья Помазун сбил его в штрафной.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал вратарю за это нарушение желтую карточку.