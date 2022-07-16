«Спартак» посвятил видео Георгию Ярцеву

15 июля в Москве умер бывший футболист и тренер Георгий Ярцев.

Московский «Спартак», которому Ярцев посвятил долгую часть своей карьеры, выпустил специальный ролик в память о знаковом футболисте и тренере.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во время карьеры игрока Ярцев был нападающим. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1978 года, а в 1979 году стал чемпионом вместе со «Спартаком».