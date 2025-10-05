ЦСКА — «Спартак»: видео голов матча

ЦСКА принимает «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ.

В первом тайме у армейцев отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. У красно-белых забил Жедсон Фернандеш.

5-я минута. Глебов — 1:0

13-я минута. Обляков — 2:0

18-я минута. Круговой — 3:0

21-я минута. Фернандеш — 3:1

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».