Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «У команды есть качественные игроки, чтобы остаться в РПЛ»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением о перспективах клуба в РПЛ после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 11-го тура и отставки главного тренера Владимира Слишковича.

«На мой взгляд, в «Оренбурге» есть качественные футболисты, которые у Слишковича почему-то не играли. Не знаю, почему. Но если придет новый специалист, который сможет разобраться с этими футболистами, то и игра может преобразиться. «Оренбург» может остаться в РПЛ с таким составом, но все будет зависеть от квалификации нового тренера», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 11 матчах. Команда проведет следующую игру на выезде против «Крыльев Советов».