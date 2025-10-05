ЦСКА — «Спартак»: Обляков реализовал пенальти

ЦСКА увеличил преимущество в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» — 2:0.

На 12-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Судья назначил 11-метровый после просмотра видеоповторов, определив, что полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш сфолил на форварде армейцев Алеррандро.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».