ЦСКА — «Спартак»: Алеррандро заменил получившего травму Мусаева

ЦСКА произвел раннюю замену в матче против «Спартака» в 11-м туре чемпионата России.

На 7-й минуте форвард Алеррандро вышел на поле вместо Тамерлана Мусаева, у которого возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Медики оказали помощь Мусаеву, однако он не смог продолжить матч.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».