ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле в матче 13-го тура РПЛ — 2:2.

В составе армейцев дублем отличился Федор Чалов, у красно-белых забили Антон Зиньковский и Александр Соболев.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».