ЦСКА — «Спартак»: Чалов сделал дубль и сравнял счет

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов сделал дубль в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» и сравнял счет — 2:2.

На 70-й минуте форвард забил ударом головой после подачи Ивана Облякова с правого фланга.

До сегодняшнего матча Чалов никогда не забивал в официальных матчах против «Спартака».