ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Виллиана Рошу
На 61-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев ошибочно не вынес предупреждение Виллиану Роше.
Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. Первое предупреждение он получил на 41-й минуте.
Виллиан Роша вблизи своей штрафной грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев не зафиксировал фол.
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Динамо – Оренбург
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