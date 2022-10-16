ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Виллиана Рошу

На 61-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев ошибочно не вынес предупреждение Виллиану Роше.

Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. Первое предупреждение он получил на 41-й минуте.

Виллиан Роша вблизи своей штрафной грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев не зафиксировал фол.