В воскресенье, 13 августа, ЦСКА на своем поле примет сыграет против «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в в 19:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».

ЦСКА в трех турах одержал две победы, в активе у московского клуба шесть очков и пятая позиция в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы обыграли «Балтику» (2:0), затем уступили «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (1:2). Они идут на 11-й строчке.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика