Мостовой — о футболе в России: «В деревне ты можешь играть. А потом выйдешь, тебе пятерку кинут, и ты поедешь»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уровне отечественного футбола.

«У нас же не показывают английский и испанский футбол, поэтому нам не с чем сравнивать. Мы сейчас отрезаны от всего — в этом и проблема. Все кричат, шумят, только наш футбол стараются поднять: «Как все здорово! Как все замечательно!» А я говорю: «С чем вы сравниваете, когда никто не играет ни в Европе, ни против европейских команд?» Сравнивают между собой, в деревне. В деревне ты можешь играть, да. А потом выйдешь, тебе пятерку кинут, и ты поедешь — все», — цитирует Мостового Sport24.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.