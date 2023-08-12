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Мостовой — о футболе в России: «В деревне ты можешь играть. А потом выйдешь, тебе пятерку кинут, и ты поедешь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уровне отечественного футбола.

«У нас же не показывают английский и испанский футбол, поэтому нам не с чем сравнивать. Мы сейчас отрезаны от всего — в этом и проблема. Все кричат, шумят, только наш футбол стараются поднять: «Как все здорово! Как все замечательно!» А я говорю: «С чем вы сравниваете, когда никто не играет ни в Европе, ни против европейских команд?» Сравнивают между собой, в деревне. В деревне ты можешь играть, да. А потом выйдешь, тебе пятерку кинут, и ты поедешь — все», — цитирует Мостового Sport24.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Источник: https://sport24.ru/football/news-567546-mostovoy-ob-urovne-rpl-v-derevne-ty-mozhesh-igrat-a-potom-vyydesh-tebe-pyaterku-kinut-i-ty-poyedesh
Александр Мостовой
Футбол
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

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Ахмат

 2 1 0
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