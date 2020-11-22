ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция матча
12:45
В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
Следить за матчем ЦСКА — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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