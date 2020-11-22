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ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция матча

12:45
ЦСКа примет «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКа примет «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем ЦСКА — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Сочи»

ЦСКА — Сочи

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