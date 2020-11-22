В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем ЦСКА — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Сочи»