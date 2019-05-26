ЦСКА сфотографировался на фоне фанатской трибуны после разгрома "Крыльев"

ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в матче 30-го тура премьер-лиги (6:0). Команда Виктора Гончаренко заняла итоговое четвертое место в турнирной таблице и вышла в групповой этап Лиги Европы. После игры футболисты и тренерский штаб армейцев сфотографировались на фоне фанатской трибуны.
- Без лишних слов, - такой подписью сопровождается снимок, опубликованный в официальном Твиттере ЦСКА.
Без лишних слов 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/83Jh0YbZMH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 мая 2019 г.
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