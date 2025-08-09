ЦСКА — «Рубин»: Мусаев забил пятый гол армейцев

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» — 5:1.

24-летний футболист отправил мяч в ворота казанской команды на 56-й минуте, получив передачу от Мойзеса. Мусаев забил впервые с мая — тогда он отметился голом в FONBET Кубке России. В РПЛ форвард до матча с «Рубином» не забивал в этом году.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».