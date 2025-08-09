«Локомотив» — «Спартак»: Батраков, Барко и Жедсон выйдут в старте на дерби

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Веселов, Ньямси, Фассон, Рамирес, Погостнов, Годяев, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Мялковский, Комличенко.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Зобнин, Денисов, Рябчук, Гузиев, Пруцев, Зорин, Дмитриев, Угальде, Заболотный, Массалыга.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».