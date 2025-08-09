Футбол
9 августа, 16:49

«Локомотив» — «Спартак»: Батраков, Барко и Жедсон выйдут в старте на дерби

Алина Савинова
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Веселов, Ньямси, Фассон, Рамирес, Погостнов, Годяев, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Мялковский, Комличенко.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Зобнин, Денисов, Рябчук, Гузиев, Пруцев, Зорин, Дмитриев, Угальде, Заболотный, Массалыга.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:2
Спартак

Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 199

    Народная команда....мля! Восемь сантосов в старте. Паравоз-один. Кто народней?

    09.08.2025

  • Город Моторов

    посмотрим)

    09.08.2025

  • Konstantin

    Ой надерет Локомотив с 10 русскими в основе, жопу Спартаку. У которого трое паспортистов в старте, не было бы дурацкого лимита, и тех бы не выпустил! Будь воля тренера

    09.08.2025

  • Город Моторов

    Идет дождь. Спартаковская погода!

    09.08.2025

  • m_16

    В отличие от браЗенита у Спартака на поле выйдут только российские парни!

    09.08.2025

  • МОЛОТОК

    А что с Пиняевым?

    09.08.2025

  • Эрик Стейн

    Ну при таком составе многое зависит от физ.формы Маркиньоса и Солари, потянут ли они фланги+какие задачи стоят у Жедсона...риск при такой схеме проиграть крупно очень большой ,врядли её сильно наигрывали

    09.08.2025

  • clyushnikoff

    опять в три защитника, было бы смешно, если б не было так грустно

    09.08.2025

  • Город Моторов

    Станкович я за тебя)) УДАЧИ

    09.08.2025

  • Город Моторов

    Состав Спартак под Лигу Чемпионов))) не меньше

    09.08.2025

  • J. P.

    Станкович опять экспериментирует... Либо набьем полную калитку, либо - нам...

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    Станкович великий тренер )))

    09.08.2025

  • тихоновнавсегда

    Хосподи...

    09.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Станкович долго думал и выдал : Если к имеющимся крайним защитникам есть справедливые претензии и они не справляются, а селекционный отдел не спешит приобретать новых - буду играть вообще без них.

    09.08.2025

  • Павел Беловербенко

    схема 3-6-1 чтоли???

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    Состав без крайних защитников. Ну посмотрим.

    09.08.2025

    • «Локомотив» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ онлайн

    ЦСКА — «Рубин»: Мусаев забил пятый гол армейцев
