Семин предложил Станковичу посоветоваться с Романцевым по работе в «Спартаке»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о проблемах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович должен понимать, что у него собраны подопечные разного уровня. К одним можно предъявлять высокие требования, а к другим нет. Олег Романцев почему-то не уставал постоянно что-то объяснять футболистам и при этом регулярно завоевывал трофеи. Может, сербу следует с ним посоветоваться?» — цитирует Семина RT.

После трех матчей красно-белые с 4 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре команда Деяна Станковича на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в субботу, 9 августа. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.