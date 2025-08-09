Футбол
9 августа, 17:18

Семин предложил Станковичу посоветоваться с Романцевым по работе в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о проблемах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович должен понимать, что у него собраны подопечные разного уровня. К одним можно предъявлять высокие требования, а к другим нет. Олег Романцев почему-то не уставал постоянно что-то объяснять футболистам и при этом регулярно завоевывал трофеи. Может, сербу следует с ним посоветоваться?» — цитирует Семина RT.

После трех матчей красно-белые с 4 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре команда Деяна Станковича на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в субботу, 9 августа. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Локомотив» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Источник: RT
