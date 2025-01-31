Тошич ответил на вопрос о будущем Зделара и Гайича в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о будущем полузащитника Саши Зделара и защитника Милана Гайича в составе армейцев.
— Учитывая, что они сербы, я очень хорошо их знаю. Я немного заинтересованное лицо. Сашу Зделара знаю. Против Милана Гайича играл, когда он выступал за «Црвену Звезду». Что касается Зделара, он всегда выкладывается на 200 процентов. Всегда показывает один уровень футбола. Такие игроки всегда нужны команде. Если говорить про Гайича, сейчас меньше играет, контракт заканчивается. Учитывая, что многим футболистам не очень интересно играть в России, не знаю, что будет в конце сезона, — сказал Тошич.
В нынешнем сезоне Зделар провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и сделал голевую передачу. Контракт игрока с красно-синими действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.
Контракт 29-летнего Милана Гайича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3