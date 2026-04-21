ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в Москве
ЦСКА в домашнем матче сыграл вничью с «Ростовом» в 26-м туре чемпионата России — 1:1.
Счет в первом тайме открыли гости — на 36-й минуте гол забил Роналдо. Хозяева отыгрались во второй половине — на 57-й минуте отличился Тамерлан Мусаев.
ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками располагается на десятой строчке.
В 27-м туре чемпионата армейцы сыграют в гостях с «Рубином», ростовчане примут «Оренбург». Матчи пройдут 25 апреля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Илья Дятлов
Родина
|2
|0
|2
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