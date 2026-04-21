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21 апреля, 21:45

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в Москве

Руслан Минаев
Константин Кучаев (с мячом).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в домашнем матче сыграл вничью с «Ростовом» в 26-м туре чемпионата России — 1:1.

Счет в первом тайме открыли гости — на 36-й минуте гол забил Роналдо. Хозяева отыгрались во второй половине — на 57-й минуте отличился Тамерлан Мусаев.

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками располагается на десятой строчке.

В 27-м туре чемпионата армейцы сыграют в гостях с «Рубином», ростовчане примут «Оренбург». Матчи пройдут 25 апреля.

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Ростовом&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 26-й тур РПЛ.ЦСКА может забыть о медалях. Два очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы — катастрофа
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
21 апреля, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
4
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
5
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
6
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
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