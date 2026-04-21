ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в Москве

ЦСКА в домашнем матче сыграл вничью с «Ростовом» в 26-м туре чемпионата России — 1:1.

Счет в первом тайме открыли гости — на 36-й минуте гол забил Роналдо. Хозяева отыгрались во второй половине — на 57-й минуте отличился Тамерлан Мусаев.

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками располагается на десятой строчке.

В 27-м туре чемпионата армейцы сыграют в гостях с «Рубином», ростовчане примут «Оренбург». Матчи пройдут 25 апреля.