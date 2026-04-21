ЦСКА — «Ростов»: видео голов матча 26-го тура РПЛ

ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» в 26-м туре чемпионата России — 1:1.

У гостей в первом тайме гол забил Роналдо. У хозяев во второй половине отличился Тамерлан Мусаев.

36-я минута. Роналдо — 0:1

57-я минута. Мусаев — 1:1

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками — на десятой строчке.