ЦСКА — «Ростов»: вратарь гостей Ханкич заменен из-за травмы

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич получил повреждение бедра в выездном матче с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

Голкиперу несколько минут оказывали медицинскую помощь, он покинул поле самостоятельно. На 68-й минуте его заменил Даниил Одоевский.