ЦСКА — «Ростов»: вратарь гостей Ханкич заменен из-за травмы
Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич получил повреждение бедра в выездном матче с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.
Голкиперу несколько минут оказывали медицинскую помощь, он покинул поле самостоятельно. На 68-й минуте его заменил Даниил Одоевский.
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|27
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
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|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
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|3
|8
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|14-12
|17
|
9
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|12
|3
|6
|3
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|
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|6
|4
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|15
|
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|13
|
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|3
|7
|15-28
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|
13
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|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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