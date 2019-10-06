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ЦСКА — «Ростов»: Байрамян оформил дубль

17:16
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«Ростов» удвоил преимущество в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА. На 44-й минуте дублем отметился хавбек Хорен Байрамян. Результативный пас на счету форварда Элдора Шомуродова.

ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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