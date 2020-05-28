ЦСКА реализовал около 8000 абонементов. «ВЭБ Арена» вмещает 30457 зрителей

Как сообщил «СЭ» коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян, на сезон 2019/20 в армейском клубе реализовано порядка 8 тысяч абонементов.

Ранее Роскомнадзор согласовал с РПЛ допуск зрителей на матчи РПЛ и Кубка России трибуны, но не более 10 процентов от вместимости стадиона. Максимальная аудитория «ВЭБ Арены» составляет 30457 зрителей, 10 процентов — 3045 человек.

Напомним, что в марте, когда мэрия Москвы ввела ограничение в 5 тысяч участников мероприятия, в преддверии матчей с «Уфой» и «Зенитом» в ЦСКА провели специальную жеребьевку среди владельцев абонементов. Обладатели мест в нечетных секторах смогли посетить встречу 15 марта против уфимцев. Согласно данным на официальном сайте армейцев посещаемость той игры составила 3428 человек, включая 50 болельщиков «Уфы», которым были выделены места по гостевой квоте. (Вячеслав Короткин)