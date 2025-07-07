Президент «Браги» заявил, что клуб не ведет дела с российскими командами из-за санкций ЕС

Президент «Браги» Антонио Сальвадор в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Родриго Саласара в «Зенит».

— Возможен ли трансфер Саласара в «Зенит»?

— В «Зенит»? Нет-нет-нет.

— Была история, что «Брага» не хотела продавать Саласара в «Спартак», чтобы не ухудшать их отношения с «Зенитом». Это правда?

— Да, но в итоге мы не сделали трансфер ни в один российский клуб. Ни в «Зенит», ни в «Спартак». Мы не пришли к соглашению. А еще мы не можем этого делать из-за эмбарго Евросоюза.

— Проблема в переводе денег или в санкциях?

— Именно в санкциях.

25-летний Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.