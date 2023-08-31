ЦСКА проведет открытую тренировку накануне матча с «Зенитом»

ЦСКА объявил, что проведет открытую тренировку перед матчем с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

Мероприятие состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 сентября. Начало тренировки — в 17.00 по московскому времени. На следующий день ЦСКА на своем поле примет «Зенит».

ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в РПЛ после шести туров. «Зенит» с 13 очками идет на втором месте в турнирной таблице.