В ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован офисом «Ред Булла»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о срыве трансфера защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.

«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булла», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

31 августа бразильский Ge Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.

В сезоне-2023 Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

Ранее защитник играл за «Гремио», «Форталезу», «Байю» и «Коринтианс»