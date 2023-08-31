Захарян — о критике в прошлом сезоне: «От меня ждали, что буду играть как Рональдиньо»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну прокомментировал критику в свой адрес во время сезона-2022/23 за «Динамо».
— После неполучившегося трансфера в «Челси» ты провел не лучший год. Согласен?
— Да.
— И была популярная история, что Арсен разочаровался, стал меньше времени уделять футболу, появились новые мысли в голове — гулянки, машины, рестораны. Как этот год для тебя прошел?
— Нормально прошел. Было ли то, что говорили? Они всегда будут говорить. Мне закопаться в яму? Пережил такой момент, ничего страшного. Кто говорит об этом? Кто сидит дома и у них вся жизнь в том, чтобы написать какой-то гневный комментарий? Пусть пишут. Меня это никогда не задевало, на это не обращал внимания.
— Но что было лишним в прошедшем сезоне?
— Все было в совокупности. От меня ждали, что буду играть, как Рональдиньо, всех радугой обводить. Но и в целом тот год для команды получился неудачным. Не считаю, что только я провалил сезон. По статистике, в команде больше всех сделал [результативных действий] (Захарян в сезоне-2022/23 набрал 13 баллов по системе гол+пас, больше всех в «Динамо» было у Федора Смолова — 15 баллов. — Прим. «СЭ»). Год такой получился у команды. Мы не просто так заняли 9-е место в чемпионате России. Это был не лично мой провал, хотя по игре я не очень хорошо выглядел в прошлом сезоне.
— Что помогло справиться с общественным негативом?
— Хорошие сборы с хорошим тренером. Много бегали, много физических упражнений было. Хорошее восстановление. И появились силы, желание, перезагрузился после отпуска. Провел хороший матч на сборах, что еще сильнее помогло. За счет этого справился. Куда ездил в отпуск? В Сочи ездил. А потом впервые в Армению полетел. Поездил, посмотрел разные места, очень понравилось. Перезагрузился за время отпуска.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0