Захарян — о критике в прошлом сезоне: «От меня ждали, что буду играть как Рональдиньо»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну прокомментировал критику в свой адрес во время сезона-2022/23 за «Динамо».

— После неполучившегося трансфера в «Челси» ты провел не лучший год. Согласен?

— Да.

— И была популярная история, что Арсен разочаровался, стал меньше времени уделять футболу, появились новые мысли в голове — гулянки, машины, рестораны. Как этот год для тебя прошел?

— Нормально прошел. Было ли то, что говорили? Они всегда будут говорить. Мне закопаться в яму? Пережил такой момент, ничего страшного. Кто говорит об этом? Кто сидит дома и у них вся жизнь в том, чтобы написать какой-то гневный комментарий? Пусть пишут. Меня это никогда не задевало, на это не обращал внимания.

— Но что было лишним в прошедшем сезоне?

— Все было в совокупности. От меня ждали, что буду играть, как Рональдиньо, всех радугой обводить. Но и в целом тот год для команды получился неудачным. Не считаю, что только я провалил сезон. По статистике, в команде больше всех сделал [результативных действий] (Захарян в сезоне-2022/23 набрал 13 баллов по системе гол+пас, больше всех в «Динамо» было у Федора Смолова — 15 баллов. — Прим. «СЭ»). Год такой получился у команды. Мы не просто так заняли 9-е место в чемпионате России. Это был не лично мой провал, хотя по игре я не очень хорошо выглядел в прошлом сезоне.

— Что помогло справиться с общественным негативом?

— Хорошие сборы с хорошим тренером. Много бегали, много физических упражнений было. Хорошее восстановление. И появились силы, желание, перезагрузился после отпуска. Провел хороший матч на сборах, что еще сильнее помогло. За счет этого справился. Куда ездил в отпуск? В Сочи ездил. А потом впервые в Армению полетел. Поездил, посмотрел разные места, очень понравилось. Перезагрузился за время отпуска.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.