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Сегодня, 16:45

Захарян — о критике в прошлом сезоне: «От меня ждали, что буду играть как Рональдиньо»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну прокомментировал критику в свой адрес во время сезона-2022/23 за «Динамо».

— После неполучившегося трансфера в «Челси» ты провел не лучший год. Согласен?

— Да.

— И была популярная история, что Арсен разочаровался, стал меньше времени уделять футболу, появились новые мысли в голове — гулянки, машины, рестораны. Как этот год для тебя прошел?

— Нормально прошел. Было ли то, что говорили? Они всегда будут говорить. Мне закопаться в яму? Пережил такой момент, ничего страшного. Кто говорит об этом? Кто сидит дома и у них вся жизнь в том, чтобы написать какой-то гневный комментарий? Пусть пишут. Меня это никогда не задевало, на это не обращал внимания.

— Но что было лишним в прошедшем сезоне?

— Все было в совокупности. От меня ждали, что буду играть, как Рональдиньо, всех радугой обводить. Но и в целом тот год для команды получился неудачным. Не считаю, что только я провалил сезон. По статистике, в команде больше всех сделал [результативных действий] (Захарян в сезоне-2022/23 набрал 13 баллов по системе гол+пас, больше всех в «Динамо» было у Федора Смолова — 15 баллов. — Прим. «СЭ»). Год такой получился у команды. Мы не просто так заняли 9-е место в чемпионате России. Это был не лично мой провал, хотя по игре я не очень хорошо выглядел в прошлом сезоне.

— Что помогло справиться с общественным негативом?

— Хорошие сборы с хорошим тренером. Много бегали, много физических упражнений было. Хорошее восстановление. И появились силы, желание, перезагрузился после отпуска. Провел хороший матч на сборах, что еще сильнее помогло. За счет этого справился. Куда ездил в отпуск? В Сочи ездил. А потом впервые в Армению полетел. Поездил, посмотрел разные места, очень понравилось. Перезагрузился за время отпуска.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
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2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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